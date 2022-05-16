Від початку війни в Україні загинуло 229 дітей, ще 421 – постраждала

За останню добу влада встановила факти загибелі двох дітей у Маріуполі ще в березні.

За офіційними даними ювенальних прокурорів, на ранок 16 травня через війну РФ в Україні постраждали 650 дітей. Підтверджено загибель 229 і поранення щонайменше 421 дитини.

Наразі найбільше дітей постраждало у Донецькій (140), Київській (116) та Харківській (100) областях, інформують в Офісі генерального прокурора.

За останню добу влада встановила факти загибелі двох дітей.

Стало відомо, що 8 березня у результаті авіаудару військами РФ по Маріуполю Донецької області загинула 15-річна дівчина, а 18 березня через обстріл окупантами міста – 16-річний підліток.

Окрім того, встановлено, що 14 травня внаслідок обстрілу ворогом с. Леб’яже Чугуївського району Харківської області отримав поранення 15-річний хлопчик.

Як повідомляли, 15-річного хлопчика з Лисичанська, який зазнав поранень унаслідок обстрілу Росією лікарні у Сєвєродонецьку, вчора вдалося доправити до дитячої лікарні у Дніпрі.