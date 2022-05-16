"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
З'явилися нові фото захисників Азовсталі
З'явилися нові фото захисників Азовсталі
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку війни в Україні загинуло 229 дітей, ще 421 – постраждала

За останню добу влада встановила факти загибелі двох дітей у Маріуполі ще в березні.

Від початку війни в Україні загинуло 229 дітей, ще 421 – постраждала
Фото: ДСНС

За офіційними даними ювенальних прокурорів, на ранок 16 травня через війну РФ в Україні постраждали 650 дітей. Підтверджено загибель 229 і поранення щонайменше 421 дитини.

Наразі найбільше дітей постраждало у Донецькій (140), Київській (116) та Харківській (100) областях, інформують в Офісі генерального прокурора.

За останню добу влада встановила факти загибелі двох дітей.

Стало відомо, що 8 березня у результаті авіаудару військами РФ по Маріуполю Донецької області загинула 15-річна дівчина, а 18 березня через обстріл окупантами міста – 16-річний підліток.

Окрім того, встановлено, що 14 травня внаслідок обстрілу ворогом с. Леб’яже Чугуївського району Харківської області отримав поранення 15-річний хлопчик.

Як повідомляли, 15-річного хлопчика з Лисичанська, який зазнав поранень унаслідок обстрілу Росією лікарні у Сєвєродонецьку, вчора вдалося доправити до дитячої лікарні у Дніпрі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також