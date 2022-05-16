Через ворожі обстріли в області пошкоджено близько 30 будинків.

У неділю, 15 травня, на Луганщині внаслідок дій російських окупантів двоє людей загинули, двоє поранено, серед них – 15-річний хлопець. Через ворожі обстріли в області пошкоджено близько 30 будинків.

Фото: Луганська ОВА

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Чоловік і жінка загинули на місці. Росіяни обстріляли будинок у старих районах міста приблизно о 16:00. Ще одного чоловіка госпіталізовано", – розповів він.

Голова ОВА також нагадав, що дев’ять осіб отримали поранення позавчора після артилерійської атаки ворога по лікарні в Сєвєродонецьку. До дитячої лікарні у Дніпрі госпіталізовано 15-річного жителя Лисичанська, який отримав травми під час обстрілу міста російською армією.

Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відсіч і відступили. Атакували також у напрямку Тошківки. Там знову багато руйнувань житлового фонду. Зокрема, це села Попаснянської громади. В Комишувасі, Катеринівці, Новозванівці та Троїцькому пошкоджено 20 будинків. У містах Гірське та Золоте, а також у самій Тошківці – загалом 11, з яких три багатоповерхівки", – зазначив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Фото: Луганська ОВА

Фото: Луганська ОВА

Фото: Луганська ОВА

Фото: Луганська ОВА

Крім того, вчора вдень зафіксовано влучання в сім багатоповерхівок у нових районах Сєвєродонецька, а ще пошкоджено будівлю професійного училища. З артилерії та систем залпового вогню ворог також атакував Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівку та Білогорівку.