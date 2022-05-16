Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
З'явилися нові фото захисників Азовсталі
З'явилися нові фото захисників Азовсталі
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Поліція показала фото наслідків обстрілів Гуляйполя у Запорізькій області
Поліція показала фото наслідків обстрілів Гуляйполя у Запорізькій області
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
ГоловнаСуспільствоВійна

У Міноборони пояснили, чому українці почали масово повертатися додому

"Треба розуміти, що у людей закінчуються гроші".

У Міноборони пояснили, чому українці почали масово повертатися додому
Фото: twitter.com/FureyAndrew

Незважаючи на те, що в Україні триває війна і існує загроза ракетних ударів, люди повертаються до своїх міст не "тільки через оптимізм, а й через те, що відчувають фінансові труднощ"і.

Про це заявила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

"Треба розуміти, що у людей закінчуються гроші. Десь жити просто так, не працюючи, платити за житло, харчуватися - це потрібно розуміти. Тобто це пов'язано не тільки з оптимізмом... Люди повертаються, тому що, швидше за все, складна ситуація і вони змушені повертатися саме з фінансових міркувань", - заявила Маляр.

Вона також зазначила, що ті українці, у яких є можливість залишатися і залишати своїх дітей за кордоном, чинять саме так.

"Якщо ви повертаєтеся, то ставитесь, будь ласка, серйозно до всіх заходів безпеки, і якщо лунають сирени, то приймайте ці заходи безпеки і спускайтеся в безпечні місця", - зазначила Маляр.

Нагадаємо, раніше Державна прикордонна служба. повідомила, що протягом останніх днів зберігається тенденція до збільшення кількості громадян, що повертаються в Україну

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також