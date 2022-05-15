Рашисти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку, лише за вечір поранень зазнали 9 мирних мешканців, – Гайдай

Російські військові обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку на Луганщині. Лише за вчорашній вечір там поранено 9 цивільних осіб.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Рашисти обстріляли Сєвєродонецьку лікарню. Лише за вчорашній вечір 9 поранених цивільних", – написав він у соцмережах.

Гайдай заявив, що минулої добу окупанти здійснили 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку.

"Гатили по житлових будинках, хімзаводу, технікуму та лікарні. Лише за вечір поранень дістали одразу 9 мирних мешканців міста. Усі вони отримали медичну допомогу в розбитій лікарні. Незважаючи на обстріли, вона продовжує працювати", – додав очільник ОВА й оприлюднив відео наслідків обстрілу лікарні.

Раніше Гайдай розповів, що окупанти вивозять у РФ обладнання з лікарень та шкіл Кремінної.