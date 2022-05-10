Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Євробачення-2022: солодкі конфронтації
Євробачення-2022: солодкі конфронтації
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вивозять у РФ обладнання з лікарень та шкіл Кремінної, – голова Луганської ОВА

У "Кадетському корпусі ім. героїв Молодої гвардії" орки повісили триколор і зішкребли з фасаду напис "Слава Україні".

Окупанти вивозять у РФ обладнання з лікарень та шкіл Кремінної, – голова Луганської ОВА
Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga

Російські окупанти вивозять з Кремінної до РФ обладнання з лікарень та шкіл. Після окупації міста з Луганського обласного військового ліцею "Кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії" вони вивезли до Росії всю сучасну техніку. Школи та медичне містечко теж "звільнили" від майна. 

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Після окупації міста на плацу Луганського обласного військового ліцею "Кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії" орки повісили свою ганчірку, вишкребли з фасаду напис "Слава Україні" і обчистили всі приміщення. Всю сучасну техніку вивезли до рф. Окрім того, брали що до вподоби з казарм, їдальні, складських приміщень. росіяни обстежили кожен сантиметр освітнього закладу", – розповів він

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Раніше сьогодні Гайдай повідомляв, що рятувальники досі не можуть потрапити до школи у Білогорівці та заваленому будинку в Шипіловому. Причиною є постійні обстріли з боку російських військ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також