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Визначено результати онлайн-голосування за перейменування п’яти станцій метро у Києві

Свою позицію висловили 170 646 користувачів.

Визначено результати онлайн-голосування за перейменування п’яти станцій метро у Києві
Фото: Макс Требухов

Визначено результати онлайн-голосування за перейменування п’яти станцій метро у Києві.

Про повідомив начальник КП “Київський метрополітен” Віктор Брагінський.

Свою позицію висловили 170 646 користувачів.

На думку громадськості:

  • станція “Берестейська” має називатися “Бучанська”,
  • cтанція “Площа Льва Толстого” повинна бути перейменована на честь “Василя Стуса”,
  • “Героїв Дніпра” має стати “Героїв України”,
  • “Мінська” – “Варшавською”,
  • “Дружби народів” – “Ботанічною”.

Відбір пропозицій проводився до 1 травня. Після цього, до 9 травня, проходило рейтингування 5 найпопулярніших варіантів.

Найближчим часом буде підготовлено проєкт рішення для розгляду на засідання Київської міської ради.

Фото: facebook.com/BrahinskyyViktor

Фото: facebook.com/BrahinskyyViktor

Фото: facebook.com/BrahinskyyViktor

Фото: facebook.com/BrahinskyyViktor

Фото: facebook.com/BrahinskyyViktor

Нагадаємо, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що в Україні потрібно провести топонімічну деколонізацію і перейменувати усі населені пункти, назви яких мають російськомовний характер.

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