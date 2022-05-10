Визначено результати онлайн-голосування за перейменування п’яти станцій метро у Києві.

Про повідомив начальник КП “Київський метрополітен” Віктор Брагінський.

Свою позицію висловили 170 646 користувачів.

На думку громадськості:

станція “Берестейська” має називатися “Бучанська”,

cтанція “Площа Льва Толстого” повинна бути перейменована на честь “Василя Стуса”,

“Героїв Дніпра” має стати “Героїв України”,

“Мінська” – “Варшавською”,

“Дружби народів” – “Ботанічною”.

Відбір пропозицій проводився до 1 травня. Після цього, до 9 травня, проходило рейтингування 5 найпопулярніших варіантів.

Найближчим часом буде підготовлено проєкт рішення для розгляду на засідання Київської міської ради.

Фото: facebook.com/BrahinskyyViktor

Фото: facebook.com/BrahinskyyViktor

Фото: facebook.com/BrahinskyyViktor

Фото: facebook.com/BrahinskyyViktor

Фото: facebook.com/BrahinskyyViktor

Нагадаємо, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що в Україні потрібно провести топонімічну деколонізацію і перейменувати усі населені пункти, назви яких мають російськомовний характер.