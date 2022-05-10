Визначено результати онлайн-голосування за перейменування п’яти станцій метро у Києві.
Про повідомив начальник КП “Київський метрополітен” Віктор Брагінський.
Свою позицію висловили 170 646 користувачів.
На думку громадськості:
- станція “Берестейська” має називатися “Бучанська”,
- cтанція “Площа Льва Толстого” повинна бути перейменована на честь “Василя Стуса”,
- “Героїв Дніпра” має стати “Героїв України”,
- “Мінська” – “Варшавською”,
- “Дружби народів” – “Ботанічною”.
Відбір пропозицій проводився до 1 травня. Після цього, до 9 травня, проходило рейтингування 5 найпопулярніших варіантів.
Найближчим часом буде підготовлено проєкт рішення для розгляду на засідання Київської міської ради.
Нагадаємо, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що в Україні потрібно провести топонімічну деколонізацію і перейменувати усі населені пункти, назви яких мають російськомовний характер.