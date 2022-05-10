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Кличко пояснив погіршення якості повітря в Києві пожежами у звільнених від окупації районах

Зокрема тліють торф'яники в Бучанському районі.

Кличко пояснив погіршення якості повітря в Києві пожежами у звільнених від окупації районах
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/Kolomiiets Dmytro

Погіршення якості повітря в Святошинському, Оболонському та Подільському районах столиці пов’язане із лісовими пожежами на територіях, що перебували в тимчасовій окупації.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Це пов’язане з тим, що продовжується ліквідація пожеж в екосистемах Київської області. Зокрема тліють торф'яники в Бучанському районі. Також локалізували осередки лісових пожеж біля кількох сіл Бучанського району. Там зараз тліє трав’яний настил", – пояснив він. 

Кличко додав, що до гасіння пожеж у лісах на територіях, що перебували в тимчасовій окупації, ДСНС залучає також піротехніків. Вони мають обстежити під’їзні шляхи для роботи пожежно-рятувальних служб.

Міський голова попросив киян щільно зачиняти вікна в помешканнях та без потреби не перебувати надворі.

Раніше у ДСНС повідомляли, що на Київщині горить ліс в Іванківському районі, а також у Чорнобильській зоні. На місцях працюють рятувальники та піротехніки, залучено спецтехніку.

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