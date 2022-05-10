Поліцейських по дорозі до 11 людей, які, можливо, ще живі, окупанти обстріляли. Одного – поранено.

Щільні обстріли населених пунктів Луганщини, які перебувають під контролем української влади, повністю заблокували роботу оперативних служб. Рятувальники досі не можуть потрапити до школи у Білогорівці та заваленому будинку в Шипіловому. Поліцейських по дорозі до 11 людей, які, можливо, ще живі, окупанти обстріляли. Одного – поранено.

Про це вранці 10 травня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Довелося повернутися. Чекаємо на тишу, аби нарешті дістати людей", – зазначив керівник області.

Гайдай наголосив, що вчора росіяни цілий день обстрілювали дороги, якими Луганщина має сполучення "з великою землею". "Наразі перевіряємо інформацію щодо безпечності в‘їзду/виїзду з області. Додатково повідомимо", – додав він.

Очільник Луганщини повідомив, що в Сєвєродонецьку та Лисичанську рашисти влучили у житлові будинки, також в обласному центрі вгатили по будівлі Нацполіції. Жителю Сєвєродонецька, який вчора отримав осколкові поранення вже надають меддопомогу в Полтавській лікарні.

Фото: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Гайдай повідомив, що протягом 9 травня росіяни масовано обстрілювали всі можливі маршрути виїзду з території області. Небезпечно було в Білогорівці та Шипіловому. Тривають бої за Воєводівку, Тошківку та Нижнє. 22 рази обстріляні міста та села регіону за минулу добу.

Нагадаємо, що унаслідок авіаудару 7 травня по школі в Білогорівці Луганської області, за попередніми даними, загинули всі 60 людей, які лишаються під уламками.