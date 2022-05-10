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Вихователів дитсадків з Донецька змушують їхати працювати в Маріуполь

Таким чином відбирається і персонал банківських установ. 

Керівникам закладів дошкільної освіти окупованого Донецька надійшло розпорядження відібрати персонал для вирушення у захоплений Маріуполь.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

А також у наближені населені пункти – Мангуш, Нікольське, Ялту.

Російська окупаційна адміністрація пояснює це необхідністю “організації роботи на місцях”.

Таким чином відбирається і персонал банківських установ. Очікується, що керівництво місцевим фінансовим сектором повністю перейде під контроль окупантів.

“Таке переміщення кадрів пов’язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення. Також дається взнаки масовий виїзд персоналу на підконтрольну Україні територію та відмовою частини співробітників співпрацювати з окупаційною владою”, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що персонал, який готують до переведення на роботу в інші регіони, всіляко опирається такому рішенню. Деякі погрожують звільнитись, якщо розпорядження не скасують.

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