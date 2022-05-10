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Під час окупації Київщини загинула журналістка Оксана Гайдар

Останній твіт Рудої Пані датований 11 березня. Про її смерть стало відомо лише у травні.

Під час окупації Київщини загинула журналістка Оксана Гайдар
Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Під час окупації Київщини внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинула українська журналістка й блогерка Оксана Гайдар, відома під псевдо Руда Пані.

"Журналістка і блогерка Оксана Гайдар загинула під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району між 11 і 12 березня. Про смерть колеги стало відомо днями з допису Лариси Вакульницької у фейсбуку", – повідомив уранці 10 травня голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

"Руда Пані, Оксана Гайдар загинула разом з мамою Лідією від вогню російської артилерії 11 (?) березня 2022 року в с. Шевченкове Броварського району. Вічна пам'ять справжній дочці України", – написала Лариса Вакульницька.Томіленко розповів, що Оксана Гайдар була відома своїми публікаціями на історичну тематику та дописами в соцмережах під псевдонімом Руда Пані.

"У них вона різко викривала імперські амбіції російської влади та її прагнення за будь-яку ціну встановити контроль над Україною. Причому писала Оксана свої дошкульні есе й коментарі з Москви, де жила разом із чоловіком і сином. Із початком широкомасштабного російського вторгнення повернулася до України, щоб бути поруч із мамою", – зазначив голова НСЖУ.

Останній твіт Рудої Пані датований 11 березня.

"Від учора в нас немає світла, ледь животіє інтернет. Русня нікому не дає виїхати - стріляє по автівках та навіть по велосипедах насмерть. Можна лише тихо сидіти по хатах. Гуманітарна катастрофа - питання макс.місяця. Твітер я видаляю, сподіваюся, що ще побачимось. Все буде Україна!", – сказано в її дописі.

Оксана Гайдар народилася й виростала в Києві, в родині журналіста. Її батько Юрій Гайдар працював заступником редактора "Спортивної газети". Закінчила факультет журналістики Київського національного університету імені Шевченка.

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