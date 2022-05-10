Майже 11 млн українців через війну стали переселенцями або залишили країну

Майже 11 млн громадян України через війну стали внутрішньо переміщеними особами або залишили країну.

Про це на брифінгу повідомив голова Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець, передає кореспондент LB.ua.

“Зараз викликів набагато більше. Якщо ми казали про внутрішньо переміщених осіб з території тимчасово окупованої Донецької та Луганської областей з 2014 року, то тоді це було приблизно 1,5 млн ВПО. На даний час ця цифра вже складає приблизно 11 млн громадян. З них 4 млн людей виїхали за межі території України. А 7 млн людей – переміщені всередині нашої держави”, – заявив він.

За його словами, комітет разом з профільним міністерством з питань реінтеграції спільно працюють над запуском нових гуманітарних програм для адаптації ВПО.

“Їх треба буде наповнювати фінансовими ресурсами, щоб підтримати наших людей”, – додав Лубінець.

Він також наголосив, що парламентський комітет продовжує фіксувати систематичне порушення базових прав громадян України на тимчасово окупованих територіях.

“Це право на життя… Пересування, створена система фільтраційних таборів. Ми навіть знаємо їх адреси. Два з них створені в Донецькій області. Це місто Донецьк та Докучаєвськ. А також один створено у РФ в місті Ростов. Переїжджати з одного населеного пункту до іншого – заборонено… Зроблена система максимального контролю за людьми. Через фільтраційні табори проходять усі громадяни України, починаючи від 14 років. Закінчуючи 80 роками. В першу чергу, вони шукають чоловіків. Усіх їх переписують. Ті, хто мають статус ветеранів АТО, за нашими даними, арештовують та відразу знищують. Є інформація про розстріли наших бійців на очах їх родин. Пропонується також скласти присягу так званим ЛДНР. Якщо наші люди відмовляються, так само передбачені покарання. Людей відвозять у Докучаєвськ чи Донецьк… Все це робить РФ… В усіх нарадах беруть участь офіцери ФСБ, приймають у цьому участь”, – підкреслив він.

Нагадаємо, станом на початок травня у Києві зареєстровано понад 37 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Найбільше їх прибуло з Київської, Донецької та Чернігівської областей.

Станом на квітень кількість переселенців, як тих, хто залишився в Україні, так і тих, хто поїхав до інших держав, становила 10 млн людей.