Петиція із закликом врятувати захисників Азовсталі набрала 1 млн підписів

Петиція до ООН із закликом застосувати процедуру еxtraction для українських військових, які заблоковані на Азовсталі в Маріуполі, набрала понад 1 млн підписів. Петиція закликає негайно евакуювати з Маріуполя всіх цивільних та військовослужбовців України, а також поранених та тіла загиблих.

Петицію створила дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка Катерина чотири дні тому. Станом на час написання новини петицію підписала 1 055 461 людина.

Петиція закликає генсека ООН Антоніу Гуттеріша поновити засідання одинадцятої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН для розгляду гуманітарної ситуації у Маріуполі.

Генеральну асамблею ООН закликають ухвалити резолюцію, яка зобов'яже Російську Федерацію забезпечити евакуацію усіх людей із Азовсталі на територію, підконтрольну українському уряду, або на територію третіх безпечних країн.

"Наразі час йде на лічені години, окупанти частково прорвались на територію заводу "Азовсталь". Кожна хвилина зволікання може вартувати величезних втрат з боку всіх, хто знайшов укриття на території заводу", – зазначає авторка петиції.

Також вимагають терміново забезпечити режим припинення вогню з гарантіями усіх сторін у Маріуполі.

Раніше голова Донецької ОВА повідомив, що на Азовсталі залишилося близько 100 цивільних.

Командир прикордонників на Азовсталі вчора заявив, що військові перебувають у надлюдських умовах, але продовжують боронити свій край.

7 травня віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано.

Проте керівництво полку Нацгвардії "Азов" повідомило, що під завалами на Азовсталі можуть бути цивільні.