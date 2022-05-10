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Резніков провів розмову з міністром оборони США після підписання ленд-лізу для України

Вони обговорили ситуацію на полі бою та збройні потреби українських захисників у озброєнні. 

Резніков провів розмову з міністром оборони США після підписання ленд-лізу для України
Фото: twitter.com/SecDef

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном. Бесіда відбулася 9 травня, на тлі підписання президентом США Джо Байденом закону про ленд-ліз та захисту демократії в Україні.

Очільники оборонних відомстві обговорили ситуацію на полі бою та потреби України в зброї, написав Резніков у твіттері.

"Я вдячний нашим друзям – Міністерству оборони США та США загалом тверду відданість і підтримку", – зазначив він. 

Нагадаємо, 9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз. Він зазначив, що цей крок є витратним, але "ховатися від агресії ще дорожче". 

Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року прискорить передачу критично важливого військового озброєння та інших життєво необхідних матеріалів в Україну без бюрократії. Де-факто він дозволяє давати в оренду обладнання.

Ленд-ліз уперше було ухвалено в 1941 році. За цієї системою Штати передавали союзникам у війні ключові боєприпаси, техніку, продовольство та нафтопродукти. Вона передбачала передачу в безкоштовне користування необхідного військового майна, яке після війни, за потреби, повертали в США. Якщо майно було знищене, то за нього не платили. 

Докладно про цю програму читайте в матеріалі LB.ua "Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь". 

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