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У ворога з'явилися продумані рішення, яких не було на початку, - Маляр

Росія застосовує дві тактики, каже заступниця міністра.

У ворога з'явилися продумані рішення, яких не було на початку, - Маляр
Фото: пресслужба Міністерства оборони України

Росія веде бойові дії в Україні за двома тактиками та застосовує продумані рішення, яких не було на початку вторгнення. Про це заявила заступниця міністра борони Ганна Маляр в інтерв’ю LB.ua

“Ви пам’ятаєте, що у нас був певний період, його навіть називали якимось затишшям, коли нібито інтенсивність боїв трошки спадала. Вони брали паузу, оскільки їм потрібно було відновити особовий склад через величезні втрати на самому початку, їм потрібно було відновити техніку, перегрупуватися. Але, разом з тим, вони використали цей час для того, щоб змінити свої стратегії, і підлаштуватись під нас”, - розповіла Маляр. 

На її думку, ворог проаналізував, за рахунок чого ми отримали несподівану перевагу та почав вишукувати слабкі місця. 

“Зараз ми бачимо фактично дві різні тактики. Перша – як у Маріуполі, вони просто бомблять і все. Там не можна ні про яку тактику говорити. А є частина регіонів, де вони намагаються з нами грати в шахи, де вони теж вже намагаються розраховувати, а що ми далі зробимо, а яким буде наступний хід. Видно, що в них з’явилися оці продумані рішення, яких не було на початку”, - зазначила заступниця міністра.

Нагадаємо, за даними Генштабу, противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом

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