У Сєвєродонецьку окупанти пошкодили близько 70% житлових будинків

Майже 30% пошкоджених домів непридатні для проживання.

В місті Сєвєродонецьк внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено близько 70% будинків.

Про це повідомив у Telegram голова Сєвєродонецької міської військово–цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

"Останніми днями кількість обстрілів значно збільшилася. У нас страждають і нові квартали, вчора горів десятиповерховий будинок. Близько 70% будинків пошкоджені, серед них 30% вже непридатні для проживання", – сказав Стрюк.

Нагадаємо, в Сєвєродонецьку правоохоронці викрили групу мародерів. У центрі міста група осіб намагалась на гідравлічному візку перевозили побутову техніку та алкоголь.