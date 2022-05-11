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У Сєвєродонецьку окупанти пошкодили близько 70% житлових будинків

Майже 30% пошкоджених домів непридатні для проживання.

У Сєвєродонецьку окупанти пошкодили близько 70% житлових будинків
Наслідки обстрілів в Сєвєродонецьку.
Фото: Facebook/Дар'я Касьянова

В місті Сєвєродонецьк внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено близько 70% будинків.

Про це повідомив у Telegram голова Сєвєродонецької міської військово–цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

"Останніми днями кількість обстрілів значно збільшилася. У нас страждають і нові квартали, вчора горів десятиповерховий будинок. Близько 70% будинків пошкоджені, серед них 30% вже непридатні для проживання", – сказав Стрюк.

Нагадаємо, в Сєвєродонецьку правоохоронці викрили групу мародерів. У центрі міста група осіб намагалась на гідравлічному візку перевозили побутову техніку та алкоголь.

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