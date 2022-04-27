Правоохоронці викрили в Сєвєродонецьку мародерів

У Луганській області правоохоронці викрили групу мародерів.

Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

"Під час патрулювання м. Сєвєродонецьк у центрі міста бійці батальйону "Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова" помітили групу осіб, які на гідравлічному візку перевозили побутову техніку та алкоголь", - розповіли у відомстві.

Правоохоронці кажуть, що затримані не змогли пояснити походження багажу. Тому на місце події викликали слідчо-оперативну групу, щоб установити обставини події.

Нагадаємо, на Київщині затримали групу мародерів, які обікрали торговельний центр на 5 мільйонів гривень. А в Бучі затримали зловмисників, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир.