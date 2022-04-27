Фото: КМДА

Спільними зусиллями фахівців Київводоканалу, Ірпіньводоканалу, Житомирводоканалу та підрядних організацій завершено прокладання водогону до міста Ірпінь.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Усього прокладено дві нитки поліетиленових труб діаметром 160 мм протяжністю 7 км та облаштовано водопровідні колодязі.

"Трубопроводи транспортувалися на великих барабанах довжиною одного відрізка 430 метрів, що суттєво скоротило швидкість монтажу. Відтепер Ірпінь поєднаний з водопровідною системою Києва, і вода у місто постачатиметься зі столичних водопровідних станцій", - повідомили в ПрАТ "Київводоканал".

Роботи здійснювалися завдяки фінансуванню та за підтримки благодійних організацій, зокрема, Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні.

Фото: КМДА

Київводоканал уже давно був готовий до утворення так званої Київської агломерації та постачання води у прилеглі населені пункти, адже столичне водопровідне господарство має вільні потужності, що не використовуються в повному обсязі. З іншого боку, у містах-сателітах спостерігалась суттєва нестача якісної питної води, а місцеві водозабори не здатні були забезпечити реальні об'єми водоспоживання.

Фото: КМДА

Зазначається, що внаслідок військових дій водопровідно-каналізаційне господарство Ірпеня було зруйноване і ситуація стала критичною, тож роботи розпочали відразу ж після звільнення міста.

Нагадаємо, Ірпінь є одним з найбільш постраждалих міст Київської області. Від російських військ його звільнили 28 березня. Нині в місті відновлюють автомобільне сполучення й електропостачання.

Для відновлення всієї інфраструктури Ірпінської громади після масштабних руйнувань необхідно 1 мільярд доларів.