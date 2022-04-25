Залужний розповів про українського захисника, який повернувся з Франції для оборони держави
Залужний розповів про українського захисника, який повернувся з Франції для оборони держави
Туреччина закрила повітряний простір для літаків з Росії до Сирії, які направлялися за військовими
Туреччина закрила повітряний простір для літаків з Росії до Сирії, які направлялися за військовими
Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Сумщини пошкоджено психоневрологічний диспансер
Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Сумщини пошкоджено психоневрологічний диспансер
Швейцарія ветувала реекспорт озброєння з Німеччини до України, – ЗМІ
Швейцарія ветувала реекспорт озброєння з Німеччини до України, – ЗМІ
Перший заступник глави адміністрації Путіна відвідав окупований Донбас
Перший заступник глави адміністрації Путіна відвідав окупований Донбас
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
​Росіяни полонили сина відомої жительки Маріуполя, вимагають 5 тис євро за "збереження життя"
​Росіяни полонили сина відомої жительки Маріуполя, вимагають 5 тис євро за "збереження життя"
ГоловнаСуспільствоЖиття

"Нова пошта" відновила роботу у Бучі та Ірпені

Відділення працюють 7 днів на тиждень.

"Нова пошта" відновила роботу у Бучі та Ірпені
Фото: facebook.com/nova.poshta.official

Свою роботу відновили відділення "Нової пошти" у БучіІрпені, Макарові на Київщині.

Про це повідомляє "Нова пошта".

У пресслужбі сервісу нагадали, що відділення працюють 7 днів на тиждень: у будні – з 10:00 до 17:00, у вихідні – з 9:00 до 18:00. 

Компанія також повідомила, що до 15 травня "Нова пошта" планує відкрити усю мережу відділень на Київщині. Кур'єрська доставка доступна для мешканців Київської області ще з минулого тижня.

Нагадаємо, що 15 квітня російські військові влучили в Миколаєві у відділення "Нової пошти". Постраждали троє людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також