"Нова пошта" відновила роботу у Бучі та Ірпені

Свою роботу відновили відділення "Нової пошти" у Бучі, Ірпені, Макарові на Київщині.

Про це повідомляє "Нова пошта".

У пресслужбі сервісу нагадали, що відділення працюють 7 днів на тиждень: у будні – з 10:00 до 17:00, у вихідні – з 9:00 до 18:00.

Компанія також повідомила, що до 15 травня "Нова пошта" планує відкрити усю мережу відділень на Київщині. Кур'єрська доставка доступна для мешканців Київської області ще з минулого тижня.

Нагадаємо, що 15 квітня російські військові влучили в Миколаєві у відділення "Нової пошти". Постраждали троє людей.