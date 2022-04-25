Офіс прокурора МКС приєднався до спільної групи України, Литви та Польщі щодо розслідування злочинів РФ

Також учасником групи наразі є Євроюст.

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду приєднався до спільної слідчої групи України, Литви та Польщі щодо розслідування злочинів Росії.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

“Генпрокурори України, Литви та Польщі Ірина Венедіктова, Ніда Грунскєне та Збігнєв Зьобро і Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім А.А. Хан розширили спільну слідчу групу (JIT) щодо основних міжнародних злочинів, скоєних в Україні, залученням Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду як учасника ССГ”, – йдеться у повідомленні.

Також учасником групи наразі є Євроюст, де представлені 27 країн-членів ЄС та 10 інших держав.

“Вперше в історії до спільної слідчої групи долучився Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Рівно місяць тому ми з колегами із Литви та Польщі за підтримки Євроюсту створили ССГ для розслідування звірств РФ на території нашої держави. Переконана, що приєднання ще одного потужного учасника зробить розслідування та судове переслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності більш ефективним та скоординованим”, – заявила Генпрокурорка Ірина Венедіктова.

У прокуратурі нагадали, що у кожної з держав-сторін триває власне національне розслідування агресії РФ в Україні. Також триває повноцінне незалежне розслідування розпочав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

“Сторони та учасники ССГ координуватимуть свої дії, разом плануватимуть слідчі стратегії, а також оперативно та безпечно обмінюватимуться інформацією та доказами”, – додали в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України погодив і подав до Верховної Ради України законопроєкт щодо співпраці України з Міжнародним кримінальним судом.