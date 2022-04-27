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Оприлюднено наказ про перейменування Южно-Української АЕС (документ)

Зміна назви міста-супутника станції є лише питанням часу та більш тривалих процедур.

Оприлюднено наказ про перейменування Южно-Української АЕС (документ)

Оприлюднено наказ про перейменування Южно-Української атомної електростанції на Південноукраїнську.

Його підписав керівник ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін.

Станцію перейменували “з метою приведення найменування ВП “Южно-Українська АЕС” у відповідність із вимогами стандартів державної мови та правил українського правопису”. 

Скороченою назвою тепер буде ПАЕС.

Котін зазначив, що усі юридично-організаційні питання перейменування будуть завершені протягом двох тижнів.

Триває процедура приведення усіх документів у відповідність до затвердженої нової назви підприємства – “Відокремлений підрозділ “Південноукраїнська АЕС” державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” (ВП ПАЕС).

“Протягом двох тижнів буде завершено внесення змін до реєстраційних, майнових, банківських та інших документів АЕС”, – повідомив керівник “Енергоатому”.

Він наголосив, що водночас функції, організаційна структура, штатний розпис та чисельність працівників відокремленого підрозділу залишаються.

Зазначимо, Південноукраїнська атомна електростанція розташована у степовій зоні на лівому березі Південного Бугу поблизу міста Южноукраїнськ в Миколаївській області. Зведена у 1975–1982 роках. Генерує електроенергію трьома енергоблоками-мільйонниками ВВЕР-1000. 

Назву міста-супутника станції поки що не змінено, але це лише питання часу та більш тривалих процедур, додали в “Енергоатомі”.

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