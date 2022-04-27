Зміна назви міста-супутника станції є лише питанням часу та більш тривалих процедур.
Оприлюднено наказ про перейменування Южно-Української АЕС (документ)
Оприлюднено наказ про перейменування Южно-Української атомної електростанції на Південноукраїнську.
Його підписав керівник ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін.
Станцію перейменували “з метою приведення найменування ВП “Южно-Українська АЕС” у відповідність із вимогами стандартів державної мови та правил українського правопису”.
Скороченою назвою тепер буде ПАЕС.
Котін зазначив, що усі юридично-організаційні питання перейменування будуть завершені протягом двох тижнів.
Триває процедура приведення усіх документів у відповідність до затвердженої нової назви підприємства – “Відокремлений підрозділ “Південноукраїнська АЕС” державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” (ВП ПАЕС).
“Протягом двох тижнів буде завершено внесення змін до реєстраційних, майнових, банківських та інших документів АЕС”, – повідомив керівник “Енергоатому”.
Він наголосив, що водночас функції, організаційна структура, штатний розпис та чисельність працівників відокремленого підрозділу залишаються.
Зазначимо, Південноукраїнська атомна електростанція розташована у степовій зоні на лівому березі Південного Бугу поблизу міста Южноукраїнськ в Миколаївській області. Зведена у 1975–1982 роках. Генерує електроенергію трьома енергоблоками-мільйонниками ВВЕР-1000.
Назву міста-супутника станції поки що не змінено, але це лише питання часу та більш тривалих процедур, додали в “Енергоатомі”.