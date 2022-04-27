У Сєвєродонецьку виявили священнослужителя УПЦ МП, який передавав ворогу дані про українські війська

У телефоні знайшли переписку з представниками незаконних збройних формувань.

У Сєвєродонецьку священнослужитель передавав ворогу відомості щодо дислокації українських військ.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Мобільний телефон священнослужителя Української православної церкви московського патріархату правоохоронці перевірили вчора, 26 квітня.

У телефоні було виявлено переписку з представниками незаконних збройних формувань, в якій цей громадянин передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових Збройних сил України.

Нагадаємо, на Житомирщині за підтримку російської агресії судитимуть священника УПЦ МП. Підозрюваний стверджував, що вбивають мирних мешканців і руйнують їхні будинки не російські окупанти, а українські Збройні сили.