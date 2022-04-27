“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
Мітинги за Україну не припиняються. Як живе окупований Херсон
Мітинги за Україну не припиняються. Як живе окупований Херсон
Андрій Білецький: «Маріуполь відтягує для України битву за Донбас»
Андрій Білецький: «Маріуполь відтягує для України битву за Донбас»
Аварія на ЧАЕС так чи інакше сталася б, - уцілілий інженер ЧАЕС Столярчук
Аварія на ЧАЕС так чи інакше сталася б, - уцілілий інженер ЧАЕС Столярчук
Генштаб спростував чутки про те, що Чонгарський міст не замінували
Генштаб спростував чутки про те, що Чонгарський міст не замінували
Унаслідок ракетного обстрілу Одеської області пошкоджено міст біля Затоки
Унаслідок ракетного обстрілу Одеської області пошкоджено міст біля Затоки
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Окупанти представили в Херсоні "своїх" голів міськради та ОДА
Окупанти представили в Херсоні "своїх" голів міськради та ОДА
СБУ затримала інженера заводу Укроборонпрому за підозрою в причетності до коригування вогню
СБУ затримала інженера заводу Укроборонпрому за підозрою в причетності до коригування вогню
ГоловнаСуспільствоВійна

У Сєвєродонецьку виявили священнослужителя УПЦ МП, який передавав ворогу дані про українські війська

У телефоні знайшли переписку з представниками незаконних збройних формувань.

У Сєвєродонецьку виявили священнослужителя УПЦ МП, який передавав ворогу дані про українські війська

У Сєвєродонецьку священнослужитель передавав ворогу відомості щодо дислокації українських військ.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Мобільний телефон священнослужителя Української православної церкви московського патріархату правоохоронці перевірили вчора, 26 квітня.

У телефоні було виявлено переписку з представниками незаконних збройних формувань, в якій цей громадянин передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових Збройних сил України.

Нагадаємо, на Житомирщині за підтримку російської агресії судитимуть священника УПЦ МП. Підозрюваний стверджував, що вбивають мирних мешканців і руйнують їхні будинки не російські окупанти, а українські Збройні сили.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також