У сервісах "Київстар" стався збій

Користувачі оператора "Київстар" повідомляють про збої в роботі мережі, а сам оператор заявив про аварію.

"Друзі, знаємо про аварію. Вже все лагодимо. Почекайте трішки і все буде добре", - йдеться в повідомленні "Київстар" у Twitter.

Також зазначаєтсья, що всі постраждалі від збою отримають компенсації.