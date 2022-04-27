Клієнтам обіціяють компенсацію.
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У сервісах "Київстар" стався збій
Користувачі оператора "Київстар" повідомляють про збої в роботі мережі, а сам оператор заявив про аварію.
"Друзі, знаємо про аварію. Вже все лагодимо. Почекайте трішки і все буде добре", - йдеться в повідомленні "Київстар" у Twitter.
Також зазначаєтсья, що всі постраждалі від збою отримають компенсації.
Друзі, знаємо про аварію. Вже все лагодимо. Почекайте трішки і все буде добре😉— Kyivstar (@TwiyKyivstar) April 26, 2022
Темы: Київстар, мобільний зв'язок