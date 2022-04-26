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На Сумщині окупанти обстріляли з мінометів одну з громад

Практично вся лінія кордону вздовж Сумської області обстрілюється росіянами з важкої зброї.

На Сумщині окупанти обстріляли з мінометів одну з громад

На Сумщині окупанти обстріляли з мінометів одну з громад. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, передає Суспільне.Суми.

"26 квітня військові РФ обстріляли з мінометів один з населених пунктів Есманської громади — голова Сумської ОВА Дмитро Живицький".

Він також зазначив, що у разі погіршення ситуації, військові готові дати відсіч. Живицький крім того закликав місцевих мешканці не публікувати в чатах і месенджарах про місця обстрілів. 

Нагадаємо, що на Донеччині та Луганщині 26 квітня українські військові відбили девʼять ворожих атак.

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