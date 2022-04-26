​США підтримають Україну, якщо вона вирішить витіснити російські війська зі сходу країни, – Блінкен

Київ отримує зброю іноді через 72 години після рішення Вашингтона.

Зброя США надходить в Україну швидше, ніж будь-коли. Раніше з моменту підписання указу президента минали тижні, «зараз часто це 72 години».

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітет із закордонних справ Сенату, повідомляє The New York Times.

Він також зазначив, що Сполучені Штати підтримають Україну в спробі витіснити російські війська зі сходу країни, якщо така ціль буде поставлена.

«Якщо вони так визначать свої цілі як суверенна, демократична, незалежна країна, це те, що ми підтримаємо», – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні очільники оборонних відомств 40 країн під головуванням міністрів оборони США, України та Німеччини провели нараду на авіабазі Рамштайн щодо підтримки нашої країни у війні проти Росії. Участь у зустрічі узяли представники Албанії, Австралії, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Греції, Данії, Естонії, Ізраїлю, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Катару, Кенії, Латвії, Литви, Люксембургу, Марокко, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії, США, Туреччини, Угорщини, України, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чорногорії, а також НАТО та Європейського Союзу.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Консультативна група з оборони України проводитиме зустрічі щомісяця.