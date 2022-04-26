​Канада відправить Україні 155 мм гаубиці, а також тисячі протитанкових гранатометів

Канада відправить Україні невизначену кількість 155-міліметрових гаубиць M777, а також тисячі одиниць протитанкового гранатомета Carl Gustav, ручні гранати та ракетні установки.

Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд за підсумками наради міністрів оборони на авіабазі Рамштайн у Німеччині, повідомляє The New York Times. Раніше країна уже передала Україні 4 гаубиці M-777 та боєприпаси до них.

М-777 – польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. Її далекобійність становить 24-30 км. Її виготовляють з 2005 року, перебуває на озброєнні США, Великобританії, Канади, Австралії та України.

Шведський протитанковий гранатомет Carl Gustav розроблений ще у 1946 році, однак його сучасні модифікації перебувають на озброєнні в арміях США, Швеції, Канади Саудівської Аравії та ще кількох десятків країни. Певна кількість гранатометів в рамках допомоги отримала раніше Україна.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт на зустрічі в Рамштайні повідомила, що Берлін передає Україні зенітні самохідні установки «Gepard Flakpanzer».

Німецький виробник зброї Krauss-Maffei Wegmann заявив, що має близько 50 установок, готових до розгортання і постачатиме їх безпосередньо в Україну.

Відзначимо, що участь у зустрічі на базі Рамштайн узяли представники 40 країн – Албанії, Австралії, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Греції, Данії, Естонії, Ізраїлю, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Катару, Кенії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії, США, Туреччини, Угорщини, України, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чорногорії, а також НАТО та Європейського Союзу. Головували на зустрічі міністри оборони Німеччини, США та України.