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Відмова від російської нафти - питання декількох днів, - міністр економіки Німеччини

"Ембарго стало прийнятним для Німеччини".

Відмова від російської нафти - питання декількох днів, - міністр економіки Німеччини
Лідери німецької партії Зелених Анналена Бербок та Роберт Габек
Фото: EPA/UPG

Німеччина готова припинити постачання російської нафти. Про це заявив міністр економіки ФРН Роберт Габек заявив, пише "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

"Сьогодні я можу сказати, що ембарго стало прийнятним для Німеччини", - сказав політик після зустрічі зі своєю польською колегою Анною Москвою у Варшаві.

При цьому зазначається, що частка російської нафти на німецькому ринку становить лише близько 12 відсотків. І ця частка припадає виключно на постачання для нафтопереробного заводу PCK у Шведт-на-Одері.

"Тут ми шукаємо альтернативу. Ця альтернатива — завдання найближчих днів" - сказав Габек.

Він припускає, що питання вирішиться за декілька днів. Перед зустріччю у Варшаві говорилося, що польський порт Гданськ може зіграти важливу роль у забезпеченні постачання Шведта. Шведт підключений до трубопроводу з Росії і контролюється російською компанією "Роснефть".

Досі Габек завжди наголошував, що незалежність від російської нафти не може бути досягнута до кінця року і що негайне ембарго завдасть серйозної шкоди німецькій економіці.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявляла, що Німеччина припинить імпорт нафти з Росії до кінця цього року.

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