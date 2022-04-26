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До Фінляндії для навчань прибули військові кораблі НАТО

Це відбувається на фоні заяв Гельсінкі про можливе приєднанння до НАТО.

До Фінляндії для навчань прибули військові кораблі НАТО
Фото: err.ee

До Фінляндії, порту Турку, прибули три військові кораблі НАТО, які мають провести спільні військові навчання із фінськими ВМС. Про це повідомляє Reuters.

Латвійський мінний загороджувач LVNS Virsaitis, Естонський ENS Sakala і голландський HNLMS Schiedam візьмуть участь у спільних навчаннях з двома мінними тральщиками Фінляндії.

Тренування мають розпочатися 28 квітня і триватимуть два дні. Вони підготують фінські кораблі до участі в силах реагування НАТО у 2022 році та зосередяться на протимінній діяльності.

Нагадаємо, що після повідомлень з боку Фінляндії та Швеції про можливе приєднання до НАТО в Росії почали поогрожувати країнам підвищенням цін і податків, посиленням напруження уздовж кордонів, "іскандерами" та кораблями з ядерною зброєю "буквально на відстані витягнутої руки від власного дому".

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