До Фінляндії для навчань прибули військові кораблі НАТО

До Фінляндії, порту Турку, прибули три військові кораблі НАТО, які мають провести спільні військові навчання із фінськими ВМС. Про це повідомляє Reuters.
Латвійський мінний загороджувач LVNS Virsaitis, Естонський ENS Sakala і голландський HNLMS Schiedam візьмуть участь у спільних навчаннях з двома мінними тральщиками Фінляндії.
Тренування мають розпочатися 28 квітня і триватимуть два дні. Вони підготують фінські кораблі до участі в силах реагування НАТО у 2022 році та зосередяться на протимінній діяльності.
Нагадаємо, що після повідомлень з боку Фінляндії та Швеції про можливе приєднання до НАТО в Росії почали поогрожувати країнам підвищенням цін і податків, посиленням напруження уздовж кордонів, "іскандерами" та кораблями з ядерною зброєю "буквально на відстані витягнутої руки від власного дому".