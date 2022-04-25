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Президентка Єврокомісії застерегла Індію щодо "безмежної дружби" між Росією та Китаєм

Пекін – головний суперник Нью-Делі в регіоні – підтримує звʼязки з Москвою. 

Президентка Єврокомісії застерегла Індію щодо "безмежної дружби" між Росією та Китаєм
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Twitter Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Індії наголосила, що наслідки російського вторгнення в Україну вийдуть далеко за межі Європи.

Її візит є частиною зусиль ЄС у спробах переконати Індію зайняти більш чітку позицію щодо російського вторгнення, пише New York Times.

Під час виступу голова Єврокомісії наголошувала на розширенні співпраці між Москвою та Пекіном, а також на результатах російської агресії, які можуть виникнути в Індо-Тихоокеанському регіоні. 

"В Європі ми розглядаємо російську агресію як пряму загрозу нашій безпеці", – заявила вона.

Фон дер Ляєн закликала інші країни подумати, що означають для Європи і Азії домовленості між Китаєм і Росією.

"Вони заявили, що дружба між ними не має меж, що не має заборонених тем для співпраці", – підкреслила фон дер Ляєн. 

Президентка Єврокомісії у присутності премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді розповіла про свій візит до Києва і в його передмістя, зокрема Бучі, де звірствували росіяни. Вона розповіла, як бачила тіла, що лежали просто на землі, бачила братські могили та слухала свідчення про скоєні солдатами звірячі злочини.

Нагадаємо, Індія в питанні артикуляції російської агресії займає позицію публічного незасудження. Водночас індійський бізнес надавав Україні гуманітарну допомогу.

Для заохочення Індії до більшої визначеності з Моді спілкувався президент США Джо Байден. Індійський премʼєр заявляв, що запропонував провести прямі переговори між президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним.

У квітні Індія відмовилася прийняти японський літак, призначений для гуманітарної допомоги українським переселенцям. Туди мали завантажити допомогу зі складу ООН. Згідно з планом, вантажний літак Повітряних сил самооборони Японії мав забрати вантаж, наприклад, ковдри, які зберігалися на складах ООН в Індії та Обʼєднаних Арабських Еміратах, та доставити їх у Польщу і Румунію. Звідти гуманітарку мали передати українцям. 

Однак Індія, яка має тісні військові звʼязки з Росією, спершу дозволила літаку сісти, але через кілька днів раптово передумала. 

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