​У сепаратистському регіоні Молдови встановили червоний рівень терористичної загрози

Серед причин називають "теракти" в Тирасполі, Парканах і в селищі Маяк. Віра Перун , Автор новин

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Фото: EPA/UPG

У так званій "Придністровській Молдавській Республіці" оголосили про червоний рівень терористичної загрози.

Відповідне рішення ухвалила "Рада безпеки" самопроголошеної республіки, повідомляють місцеві медіа.

Влада сепаратистського регіону посилається на три "терористичні атаки". Під ними мають на увазі обстріл будівлі так званого "міністерства державної безпеки", який відбувся 25 квітня, а також обстріл військової частини в с. Паркани та сьогоднішній підрив двох веж зв'язку в селищі Маяк.

Нагадаємо, Головне розвідуправління Міноборони України повідомило, що вибухи в "міністерстві" Придністровʼя є заздалегідь спланованою провокацією російських спецслужб. За три дні до цього обстрілу сепаратисти шукали собі бункер, щоб пересидіти вогонь.

Через інциденти в Придністровському регіоні Молдови президентка цієї країни скликала на сьогодні Вищу раду безпеки.