Німеччина погодилася надати Україні зенітні самохідні установки “Gepard”

Міністр оборони Крістін Ламбрехт має намір запропонувати постачання зброї сьогодні під час зустрічі зі союзниками.

Німеччина офіційно схвалить постачання в Україну зенітних самохідних установок "Gepard".

Про це пише reuters.com з посиланням на депутата однієї з партій владної коаліції.

Так, міністр оборони Крістіне Ламбрехт має намір запропонувати постачання зброї на зустрічі із союзниками у вівторок, 26 квітня, на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Видання зазначає, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, якого критикували за нездатність його уряду надати Україні важке озброєння, пообіцяв постачання Україні протитанкової та зенітної зброї з німецьких військових запасів, які він назвав “оборонною зброєю”.

Нагадаємо, як пише Welt, уряд Німеччини отримав від компанії Rheinmetall заявку на передачу Україні 88 танків Leopard. Компанія готова поставити їх ЗСУ за кілька тижнів, але є одна проблема – погодження експорту від канцлера Олафа Шольца.