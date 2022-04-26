В Офісі президента провели нараду щодо створення Книги катів

Книга катів – збірник відомостей про кожного російського воєнного злочинця, причетного до звірств на території України.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак провів нараду щодо створення Книги катів, щоб притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців.

Про це йдеться на сайті президента.

Єрмак нагадав, що в нашій країні сформована потужна команда юристів, яка готує позови до міжнародних судів. Водночас, за його словами, необхідно створити систему для виявлення всіх цих злочинців та отримання необхідної інформації про них.

Зокрема, вже започаткована так звана Книга катів – збірник відомостей про кожного російського воєнного злочинця, причетного до звірств на території України.

Зі свого боку заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов вважає, що зараз необхідно синхронізувати зусилля всіх органів досудового розслідування в частині обміну інформацією, яка здобувається про конкретних військових злочинців – і рядових, і представників офіцерського складу армії ворога.

“Процес ідентифікації та перевірки отриманих даних має відбуватися безупинно доти, поки не буде виявлений останній із цих злочинців”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, біля Маріуполя зафіксували третє масове поховання. Згідно з останніми даними, його протяжність становить до 200 метрів.