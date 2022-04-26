"Енергоатом" отримав окремий дозвіл на введення в експлуатацію цього сховища.

НАЕК "Енергоатом" отримав окремий дозвіл на введення в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні.

Про це повідомив керівник НАЕК Петро Котін.

За його словами, "ядерна енергетика країни стала міцнішою та отримала справжню незалежність".

"Ми це зробили. Зробили попри шалений спротив та протидію ворога, підкуплених псевдоекспертів та посіпак кремля всередині країни ... Нас ніхто не здолає, і ніколи не диктуватиме нам своїх умов ні в політиці, ні в енергетиці!", - зазначив очільник "Енергоатому".

Фото: Facebook/Петро Котін

Фото: Facebook/Петро Котін

Нагадаємо, сьогодні в Державному агентстві України з управління зоною відчуження зауважили: введення в експлуатацію такого сховища є одним зі значних успіхів перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.