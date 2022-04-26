На YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опублікували відео з українським письменником Сергієм Жаданом, який зараз перебуває у Харкові та займається волонтерством.

Український письменник Сергій Жадан, коментуючи ситуацію в Харкові, настрої жителів, висловив думку, що в людей немає страху, є злість і тривога, "бо все місто є потенційною мішенню".

Відео з письменником та його інтерв'ю опублікували на YouTube-каналі проєкту "Український свідок".

Від початку повномасштабного російського вторгнення Сергій Жадан перебуває у Харкові та займається волонтерством.

"Нам ще довго доведеться підбирати слова на значення своїх емоцій. Я ще ці слова для себе не підібрав, а тільки підбираю. Дуже важко іноді говорити і знайти ту інтонацію, якою я б міг пояснити те, що відчуваю", - каже письменник.

За його словами, місто стоїть мужньо, проте є потенційною мішенню, а деякі райони виглядають досить апокаліптично. "Ти бачиш, що могло бути з цілим містом, якби наші їх відразу не зупинили", - зауважує Жадан.

Під час війни він презентував книгу "Баю, бляха, бай" у бомбосховищі. Жадан запевняє - після перемоги українці повернуться до тієї культурної реальності, яка була до війни.

"Культурна складова додає життю якоїсь нормальності, а війна - це в принципі максимальна ненормальність дійсності і реальності. Навіть якщо культура не здатна тягатися з гарматами та ракетами, вона все одно здатна робити так, щоб ми лишилися собою", - каже письменник.

На цій війні місця для артпідтексту Жадан не знаходить. Він переконаний - наразі українці закривають історичний гештальт.

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