Росіяни вивозять військовополонених українців навіть до РФ, щоб там катувати і вибивати інформацію, - СБУ

Російські окупанти катують полонених українських військових, щоб "вибити інформацію", процес поставлено на потік і триває навіть на території РФ.

Про це повідомили в Службі безпеки України і оприлюднили перехоплені розмови загарбників.

"Двоих поймали. Младше нас… Начинаем колоть – ни хр*на. Отвели одного в лес, второго допрашиваем. Стрельнули, ну, типа убили. Тот х*й что сказал! Ладно… Положили под колесо ногу, проехали – х*й что сказал!" - каже окупант, дивуючись силі духу полонених українців.

Його співрозмовниця розповідає, що також "багато чого може розповісти, але не може". Катування називає «"прийомом", після якого "ребят отправляют на больничный".

"Дядька твой к нам приезжает периодически на первый прием. Говорит: "Не жалеть! Они шли убивать". Бабы приезжают. Я вот принимала, ногти поломала. А так ребята уезжают на больничные после приема с поломанными ногами, руками… Ну, весело, там весело. Есть, что рассказать", - зізнається росянка.

"Сподіваємося, їй не буде так весело, коли вона розповідатиме про все на міжнародному трибуналі", - підкреслили в Службі безпеки України.

Нагадаємо, за інформацією українського омбудсмана Людмили Денісової, Росія хоче примусити українських військовополонених здавати кров для поранених окупантів.

В Запорізькій області загарбники привезли в місцеву лікарню українського військовополоненого. За словами речника ОВА, бійця катували і знущалися з нього так, що він спробував порізати собі вени. Лікарям довелося оперувати чоловіка під дулами автоматів.