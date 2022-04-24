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​Росія хоче примусити українських військовополонених здавати кров для поранених окупантів, - Денісова

"Цей факт свідчить про аналогію звірств, нацистів в концтаборах під час Другої Світової війни".

​Росія хоче примусити українських військовополонених здавати кров для поранених окупантів, - Денісова
Фото: Facebook/Людмила Денісова

У Держдумі Росії хочуть примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів.

Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

"Цей факт свідчить про аналогію звірств, нацистів в концтаборах під час Другої Світової війни. Така практика примусового донорства була поширена в нацистських концтаборах. Вʼязні Бухенвальду, які вижили, згадували, що у них брали кров для солдатів вермахту, при цьому людей морили голодом і змушували працювати. Росія грубо порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - наголосила Денісова.

Омбудсман звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати факти порушень прав українських військовополонених.

Нагадаємо, днями Головне управління розвідки МО України отримало аудіоперехоплення розмови окупантів, в якому йде мова про наказ вбити усіх військовополонених ЗСУ в районі Попасної (Луганська область).

В Запорізькій області окупанти привезли в лікарню полоненого бійця ЗСУ, над яким знущалися. За інформацією речника ОВА, чоловіка катували так, що він спробував порізати собі вени. 

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