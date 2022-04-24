На Великдень росіяни обстріляли Чугуїв, троє поранених

Серед них — мати з дитиною 12 років.

24 квітня російські війська обстріляли Чугуїв на Харківщині.

Інформацію про обстріл Чугуєва 24 квітня підтвердила міська голова Галина Мінаєва, інформує Суспільне.

За її словами, є руйнування у приватному секторі та багатоповерхівці.

Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив про трьох поранених у Чугуєві, серед яких — мати з дитиною 12 років.

"Дитина, 2010 року народження, діагноз: осколкові поранення правого та лівого бедра та правої та лівої голені. Мати, 1986 року народження, діагноз: осколочні поранення лівого бедра. Також ще один місцевий мешканець, 1953 року народження, діагноз: осколочні поранення спіни зліва, відкритий пневмоторекс", — написав Тимошко.

Нагадаємо, що окупанти висловлюють здивування активністю та самоорганізацією українців у тимчасово окупованих районах Харківської області.

А в ніч на 24 квітня по Олексіївці у Харкові завдали удару російськими "Градами".