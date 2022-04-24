В ніч на 24 квітня по Олексіївці у Харкові завдали удару російськими "Градами".

Про це повідомляє Суспільне.

За попередніми даними, загиблих немає. Внаслідок обстрілу горіли два гаражі, автомобілі, крамниця та квартира на дев'ятому поверсі, сказав речник рятувальників Харківщини Євген Василенко.

Вибило вікна у щонайменше чотирьох багатоповерхівках.

Нагадаємо, що унаслідок обстрілів 23 квітня російськими окупантами Харкова поранено чотири людини, ще повідомляють про поранених у селі поблизу Чугуєва.

21 квітня у Харкові російський снаряд влучив в автомобіль із людьми. Двоє людей загинули.