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Росія зараз без зупинки атакує "Азовсталь" і концентрує сили для штурму, – Подоляк

Він закликав погодитись на спецраунд переговорів для обміну військових. 

Росія зараз без зупинки атакує "Азовсталь" і концентрує сили для штурму, – Подоляк
Укриття в "Азовсталі"
Фото: АЗОВ

Росія прямо зараз, у Великдень, без зупинки атакує "Азовсталь" у Маріуполі. Це місце, де цивільних та військових засипають важкими бомбами та обстрілюють артилерією. Росіяни також інтенсивно концентрують техніку і сили для штурму.

І це попри путінський наказ "не штурмувати", повідомив у Twitter радник голови Офісу президента, учансик перемовної делегації з РФ Михайло Подоляк.

"Пропоную РФ подумати про залишки репутації. Для цього необхідні всього три «маріупольські кроки».

1. Оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем.

2. Негайно дати гумкоридор для цивільних.

3. Погодитись на «спецраунд переговорів», щоб ми забрали/обміняли військових", – написав він.

Нагадаємо, що від Великодневого перемирʼя Росія відмовилась. Попри обіцяни коридори для евакуації з Маріуполя, росіяни продовжили заважати виїзду мирних мешканці. Ба більше, вони заборонили виїзд у бік контрольованої Україною території та зробили коридор для евакуації в свій бік. 

"Азовсталь", де лишаються полк "Азов", морпіхи, правоохоронці, прикордонники та мирні мешканці, зокрема поранені, заблокованиц ворогом. Цього тижня командир 36 бригади морпіхів, яка разом із полком "Азов" боронить Маріуполь, майор Сергій Волина звернувся до світових лідерів з проханням застосувати процедуру вилучення до військових Маріупольського гарнізону та мирних жителів, які укриваються на заводі. 

21 квітня президент РФ Володимир Путін скомандував міністру оборони Сергію Шойгу не штурмувати промислову зону Маріуполя. Водночас Путін наказав заблокувати територію українського міста. Він, згідно з цитатами російських медіа, сказав, що варто зберегти життя його окупантам, і не треба "лізти в катакомби".

Того ж дня росіяни почали кидати на "Азовсталь" бомби. Евакуацію з заводу вороги забороняють і пропонують здатися в полон.  

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