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Внаслідок нічного удару по Дніпропетровщині зруйновано 8 будівель і виробництво заводу

Загинув 48-річний чоловік. 

Внаслідок нічного удару по Дніпропетровщині зруйновано 8 будівель і виробництво заводу
Фото: Резніченко в Telegram

Внаслідок трьох нічних ударів по залізниці в Павлоградському районі Дніпропетровської області знищено вісім будівель. Під завалами три легкові авто і вантажівка, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

Ворог цілив у залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік. 

Влучання в залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині
Фото: Валентин Резніченко
Влучання в залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині

"Вибуховою хвилею повибивало шибки та заблокувало двері у житловому будинку поряд", – додав він.

Окрім того, дві ракети поцілили у промислове підриємство. Зруйнована виробнича будівля. Людей не зачепило. 

Нагададаємо, крім Дніпропетровщини, росіяни в ніч на Великдень стріляли по Миколаївській, Херсонській, Харківській, Донецькій та Луганській областях і Запорізькій. 

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