Внаслідок нічного удару по Дніпропетровщині зруйновано 8 будівель і виробництво заводу

Внаслідок трьох нічних ударів по залізниці в Павлоградському районі Дніпропетровської області знищено вісім будівель. Під завалами три легкові авто і вантажівка, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

Ворог цілив у залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік.

Фото: Валентин Резніченко Влучання в залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині

"Вибуховою хвилею повибивало шибки та заблокувало двері у житловому будинку поряд", – додав він.

Окрім того, дві ракети поцілили у промислове підриємство. Зруйнована виробнича будівля. Людей не зачепило.

Нагададаємо, крім Дніпропетровщини, росіяни в ніч на Великдень стріляли по Миколаївській, Херсонській, Харківській, Донецькій та Луганській областях і Запорізькій.