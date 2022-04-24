Внаслідок нічного удару по Дніпропетровщині зруйновано 8 будівель і виробництво заводу

Внаслідок трьох нічних ударів по залізниці в Павлоградському районі Дніпропетровської області знищено вісім будівель. Під завалами три легкові авто і вантажівка, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.
Ворог цілив у залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік.
"Вибуховою хвилею повибивало шибки та заблокувало двері у житловому будинку поряд", – додав він.
Окрім того, дві ракети поцілили у промислове підриємство. Зруйнована виробнича будівля. Людей не зачепило.
Нагададаємо, крім Дніпропетровщини, росіяни в ніч на Великдень стріляли по Миколаївській, Херсонській, Харківській, Донецькій та Луганській областях і Запорізькій.