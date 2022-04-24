Росія обстріляла залізницю і підприємство на Дніпропетровщині, в Харкові постраждали троє людей, – зведення ОВА

Вогонь вівся і по Миколаєву.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

Проте у кількох областях навіть у Великодню ніч було чутно вибухи, тривали ворожі обстріли, йдеться у зведенні ОВА станом на 8 ранку.

На Дніпропетровщині — три "прильоти" у Павлоградському районі по залізничній інфраструктурі та промисловому підприємству. Наслідки та деталі з’ясовуються. Наразі є інформація про одного загиблого.

У Харкові вночі були обстріли, у Слобідському та Київському районах троє постраждалих. По області протягом доби тривали обстріли окупантів у Чугуївському та Дергачівському районах.

На Луганщині "найгарячіші" населені пункти – Гірське, Золоте та Лисичанськ. Вісім загиблих, двоє поранених, руйнування щонайменше сімох будинків та відділу поліції.

Донеччина: поліція повідомляє, що за великодню ніч по області обійшлося без порушень комендантської години. Активні бойові дії вздовж лінії зіткнення. Авдіївка – авіаудари, касетні снаряди. Мар'їнка, Новомихайлівка — бої. Маріуполь: чекаємо на зелений коридор.

Херсонщина: ситуація напружена. Росіяни здійснюють обстріл населених пунктів області та в бік сусідніх областей. Область на межі гуманітарної катастрофи.

Миколаївська: обстріли міста та населених пунктів області. Попередньо без постраждалих.

Нагадаємо, що противник продовжує проводити наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпеченні сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Росіяни проводять перегрупування та нарощують підрозділи ракетних військ і артилерії з метою підтримки наступальних дій, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Українські захисники завдають ворогу втрат. За попередню добу знищено сімнадцять повітряних цілей: дев’ять БПЛА, три літаки та п’ять крилатих ракет.