Зеленський про візити іноземних лідерів: Ми не країна для трагічних селфі

Не можна до нас приїжджати з пустими руками, переконаний президент України.

Україна чекає лише на візити тих лідерів світу, які везуть конкретну військову допомогу.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час своєї пресконференції.

«Не можна до нас приїжджати з пустими руками. А ми очікуємо не просто презентів чи тортиків, а ми очікуємо конкретні речі і конкретну зброю», – сказав він, додавши, що Україна – «не країна для трагічних селфі».

При цьому Володимир Зеленський підкреслив, що Україна ніколи не просить у країн про те, чого ті країни не мають.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що 24 квітня до України приїдуть державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

Президент також порадив генсеку ООН спочатку відвідати місця катування українців, потім вже знайти час для «шановних з Москви».