“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
"Калібри" по Україні окупанти запускають і з підводних човнів, - The Times
"Калібри" по Україні окупанти запускають і з підводних човнів, - The Times
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
​Арестович про знищення командного пункту окупантів на Херсонщині: "Це крутіше Чорнобаївки буде"
​Арестович про знищення командного пункту окупантів на Херсонщині: "Це крутіше Чорнобаївки буде"
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
​«Ребрендинг» ОПЗЖ. Чому Бойко і компанія не бояться відповідальності?
​«Ребрендинг» ОПЗЖ. Чому Бойко і компанія не бояться відповідальності?
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу на Донеччині та Луганщині захисники відбили 12 атак ворога, знищили один літак та 3 "орлани"

Угруповання ООС також збило крилату ракету. 

За добу на Донеччині та Луганщині захисники відбили 12 атак ворога, знищили один літак та 3 "орлани"
Ілюстративне фото
Фото: ОПУ

За 23 квітня українські захисники з угруповань Обʼєднаних сил відбили 12 ворожих атак та завдали нових втрат окупантам.

Зокрема знищили чотири російські танки, пʼять артилерійських систем, 15 одиниць бронетехніки, одну бойову броньовану машину та чотири одиниці автомобільної техніки. Про це повідомили на сторінці штабу Обʼєднаних сил у Facebook.

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак (Су-25), одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10». Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!" – підкреслили в штабі.

Нагадаємо, у Генеральному штабі сьогодні повідомили, що російська армія намагається наростити темпи операції на Сході України з метою оточення угруповання Об’єднаних сил, а також встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями. У районі населеного пункту Мар’їнка та на більшості інших напрямків в ході бойових дій ворог успіху не має. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також