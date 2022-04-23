Окупанти обстріляли смт Слатине на Харківщині, загинуло двоє мирних мешканців

Окупанти 23 квітня обстріляли смт Слатине у Харківській області, загинуло двоє мирних мешканців.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Снаряд влучив у житловий будинок.
Внаслідок цього загинуло двоє чоловіків.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Управління СБ України в Харківській області.
Нагадаємо, у Харкові російський снаряд влучив в автомобіль із людьми. Інцидент трапився в Київському районі міста під час ворожого обстрілу.