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Окупанти обстріляли смт Слатине на Харківщині, загинуло двоє мирних мешканців

Снаряд влучив у житловий будинок.

Окупанти обстріляли смт Слатине на Харківщині, загинуло двоє мирних мешканців
Харківська область, Вільхівка

Окупанти 23 квітня обстріляли смт Слатине у Харківській області, загинуло двоє мирних мешканців.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Снаряд влучив у житловий будинок.

Внаслідок цього загинуло двоє чоловіків.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Управління СБ України в Харківській області.

Нагадаємо, у Харкові російський снаряд влучив в автомобіль із людьми. Інцидент трапився в Київському районі міста під час ворожого обстрілу.

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