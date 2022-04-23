Під час обстрілів Маріуполя було знищено памʼятник одному з засновників міста – митрополиту Ігнатію

Під час обстрілів росіяни знищили памʼятник одному з засновників Маріуполя – митрополиту Ігнатію. Він стояв біля цервки в Лівобереженому районі, повідомили в Telegram міськради.

Фото: Telegram Маріупольської міської ради

"Пам'ятник і православні куполи теж становили для них загрозу. Це доказ того, що обстріл Маріуполя вівся хаотично, по мирних будинках, церквах, а також лікарнях і масових укриттях людей. У рашистів немає нічого святого! Завтра світле свято Великодня. Як вони виправдовуватимуть свій "Хрестовий похід" на Україну, жорстоку війну, смерті та руйнування?! Нехай це буде вироком для прихильників путінського режиму", – йдеться у повідомленні.

Дата знищення памʼятника не уточнюється – росіяни не припиняють обстріли міста від самого початку повномасштабного вторгнення.

З 1 березня ворог тримає місто в облозі. Окупанти кидають на Маріуполь авіабомби, убивають мирних мешканців та спалюють їхні тіла, депортують українців, заважають евакуації та стріляють з усього можливого озброєння.