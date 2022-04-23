Президент Володимир Зеленський різко відреагував на сьогоднішній ракетний обстріл Росією Одеси. Глава держави повідомив, що за останніми даними, кількість загиблих уже зросла до восьми.

Зеленський відповів на запитання турецького журналіста російською і назвав винуватих у обстрілах "вонючими подонками".

"Сьогодні в Одесу прилетіли сім ракет, ми збили дві, потрапили в багатоповерхівку, вісім людей загинуло, 18 чи 20 поранено, загинула тримісячна дитина. Коли почалася війна, цій дитині був місяць (серед загиблих – тримісячне немовля, – ред.) Уявляєте, що відбувається?! Подонки вонючие. Как их еще назвать? Других нет слов! Просто подонки", – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що потрібні предметні зустрічі.

"Потому что удовольствия просто греться на солнце с этими подонками нет. Але ми повинні говорити, поки ця війна не закінчиться. Треба говорити і чіплятися за кожну таку справу. За кожну можливість більше не мати таких тримісячних дітей (загиблих, – ред.)".

Нагадаємо, вдень 22 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку – шістнадцятиповерховий житловий будинок у Київському районі Одеси. Зайнялися квартири на 4 та 5 поверхах.