Подоляк: переговори щодо гарантій безпеки для України завершаться впродовж тижня

Переговори з потенційними країнами-гарантерами безпеки для України завершаться впродовж тижня - наразі тривають консультації. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Про це повідомляє “Суспільне” з посилання на заяву Подоляка в ефірі єдиного телемарафону.

“На рівні політичних радників тривають консультації з країнами, які заявили, що вони згодні обговорювати ті гарантії, які вони можуть взяти на себе. Безумовно, там будуть різні пакетні гарантії”, — сказав Подоляк.

Також він окреслив важливі для України моменти: це постачання зброї, закрите небо, військові консультації та засоби для швидкої закупівлі додаткового озброєння.

“Я думаю, що ці питання протягом тижня максимум можуть бути завершені”, – розповів Подоляк.

За його словами, гарантії безпеки для України — це принципове питання.

“Ми не хочемо отримати Мінськ-3, наприклад, щоб через пару років мати знову ж таки конфлікт з РФ”, — сказав посадовець.

Україна хоче такі гарантії безпеки, щоб у разі ескалації поруч із Україною стояли інші країни.

“Щодо РФ, для нас важливо, щоб РФ зрозуміла, що якщо вони захочуть напасти, будуть бачити інші країни з потужними арміями”, — пояснив Подоляк. За його словами, має йтися про юридичне право тих країн стати на захист України.

Нагадаємо, в інтерв’ю українським ЗМІ президент України Володимир Зеленський 16 квітня заявляв, що остаточних домовленостей з країнами партнерами наразі немає. Жодна країна ще не формалізувала готовність стати гарантом безпеки. Але пообіцяв конкретику через “7 - 10 днів”.