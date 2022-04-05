​Списку країн, що готові виступити гарантами безпеки для України, поки що немає, - Зеленський

Україна поки що не має переліку країн, які готові виступити гарантами безпеки на 100%. Про це в інтерв'ю українським журналістам заявив президент Володимир Зеленський. При цьому він зазначив, що це мають бути "серйозні гравці", які готові на все, повідомляє РБК-Україна.

"Є багато країн, які хочуть долучитися, але це другий етап. Перший етап - це коло гарантерів, на скільки вони потужні і що можуть гарантувати нам. Тому що всі ці країни готові гарантувати різне. Поки що ми не отримали перелік тих країн, які готові на 100% "включитись за вас" і це дуже важливий момент. Нам не потрібно 40 країн світу, які готові по команді, по дзвінку включитися і воювати за Україну. Нам потрібні серйозні гравці, які готові на все", - зазначив Зеленський.

Нам потрібні окремі країни, від яких реально залежить санкційна політика, і щоб вони всі ці санкції, глибоко заздалегідь розроблені… ввели в першу секунду, коли ми почули погрозу з боку РФ", - сказав президент.

Він уточнив, що не йдеться про єдиний перелік гарантій для кожної країни-гаранта.

"Різні країни зможуть надати різні гарантії…Поки що всю цю історію ми не склали, тому що не було зустрічі з нами всіх радників, окрім Російської Федерації. Ми хочемо зустрітись з усіма, вони сказали, що вони готові про це говорити", - сказав Володимир Зеленський.

Він очікує, що зустріч з радниками країн-гарантів може відбутись найближчим часом.

"Якщо це відбудеться, тільки тоді, з розумінням, що у нас є гарантії безпеки, ми зможемо продовжувати цей перший кейс під назвою "Гарантії безпеки для України, які передбачають позаблоковість у воєнному в тому чи іншому блоці", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, спільні гарантії безпеки для України є альтернативою вступу України до НАТО та однією з умов української делегації на переговорах з Росією. Гарантії безпеки означають, що Україна буде готова зафіксувати свій статус як без'ядерної та позаблокової держави у формі постійного нейтралітету, якщо низка держав - аналогічно до ст.5 НАТО - юридичино гарантують оперативне надання військової допомоги, озброєння та закриття небо над Україною у разі вчинення проти неї військової агресії, нападу чи будь-якої операції.

США, Італія і Німеччина заявили про свою готовність до участі у реалізації гарантій безпеки для України.