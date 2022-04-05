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Зеленський про НАТО: запропонують - вступимо

Але, на думку президента, такого не буде.

Зеленський про НАТО: запропонують - вступимо
Фото: ОПУ

Якщо НАТО запропонує завтра Україні вступити в Альянс, Україна вступить. Про це в інтерв'ю українським журналістам заявив президент України Володимир Зеленський.

Але такого запрошення, за словами президента, не буде.

"Якщо завтра нам запропонують вступити в НАТО - будемо вступати. Але цього не буде, на жаль. І не сталося, на жаль. Тому ми будемо будувати гарантії безпеки для нас, які можуть захистити життя", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, на думку Володимира Зеленського, третина країн-членів НАТО проти вступу в Альянс України через те, що бояться Росії. Коментуючи звірства в Бучі, він зазначив, що це наслідок 14 років поступок Росії, відколи у 2008 році Україну через відмову Німеччини не взяли в НАТО. Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель зазначила, що вважає те своє рішення правильним.

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