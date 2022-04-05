Людей закликали не виходити з укриттів.

У Рубіжному на Луганщині окупанти влучили у цистерну з азотною кислотою.

Про це написав у телеграм-каналі голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

“Не виходьте з укриттів! Якщо ви у приміщенні – зачиніть двері та вікна! Дія на людину: азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки”, – зазначив Гайдай.

Гайдай зазначив, що пари кислоти подразнюють дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів.

Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. Голова облдержадміністрації закликав підготувати вологі маски для обличчя.

Гайдай додав, що при місцевій дії на очі азотна кислота спричиняє тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

Очільник області порадив при потраплянні азотної кислоти в очі промивати їх проточною водою протягом 10-30 хвилин; на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.