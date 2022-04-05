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Мер Бучі попросив комунальників і депутатів повернутися до міста

Також місту потрібні соцпрацівники, медики та будь-яка допомога.

Мер Бучі попросив комунальників і депутатів повернутися до міста
Анатолий Федорук
Фото: Lb.ua

Мер Бучі Київської області Анатолій Федорук закликав депутатський корпус і співробітників комунальних підприємств повернутися у звільнене від російських окупантів місто. Звернення він виклав на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами мера, громаді також потрібні соціальні працівники, щоб налагодити гуманітарну роботу, і медики, щоб відновити роботу центральної лікарні.

"Знаю, ще немає електрики, газу та зв'язку, але є план відновлення життєво важливої інфраструктури в Бучі та селах. Потрібні фахівці, щоб його втілити. Якщо можете – повертайтеся", - попросив мер.

Також він звернувся по допомогу до тих, хто виїхав за кордон.

"Прошу допомагати Бучі дистанційно. Тут бракує рук і ресурсу. Участь кожного важлива. Долучайтеся!" - резюмував бучанський міський голова.

Нагадаємо, Буча дуже постраждала від російської окупації. Після звільнення Бучі мер міста Анатолій Федорук повідомив про сотні вбитих місцевих мешканців. За його словами, у братській могилі поховали 280 людей. Також він повідомив, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років. «Усіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю», – сказав Анатолій Федорук.

Учора Бучу відвідав президент Володимир Зеленський, перевіривши роботи з відновлення міста, і вручив Федоруку орден "За мужність" ІІІ ступеня.

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